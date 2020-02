Philippines: Rodrigo Duterte tourne le dos à la présence militaire américaine

Depuis des années, Rodrigo Duterte menaçait de rompre le pacte militaire signé entre son pays et les États-Unis. C'est chose faite. Dans six mois, sauf miracle diplomatique, le président philippin pourrait bien se passer des services de l'armée américaine.

C'est le plus ancien allié militaire des États-Unis en Asie. La coopération entre Manille et Washington remonte aux années 1940 et connaît son pic pendant la Guerre froide. À l'époque, plus de 20 000 soldats américains stationnent dans le pays.

Aujourd'hui, ce chiffre a baissé mais la collaboration reste très étroite. Plus de 300 exercices militaires conjoints sont organisés chaque année sur le sol philippin, en vertu d'un texte, l'Accord sur les forces étrangères, qui fixe le cadre légal de la présence américaine aux Philippines.

C'est ce pacte que Rodrigo Duterte veut annuler. Parce qu'on ne peut pas, dit-il, se reposer pour l'éternité sur d'autres pays pour assurer notre sécurité. Mais il y a autre chose. Avec Donald Trump comme avec Barack Obama, le courant ne passe pas et la présidence philippine n'a pas du tout apprécié les critiques à propos de sa politique intérieure : les dérives de la guerre anti-drogue, l'incarcération prolongée d'une sénatrice d'opposition, tout cela ne vous regarde pas.

La goutte d'eau, c'est le visa américain refusé à l'ancien chef de la police philippine. Par mesure de rétorsion, Rodrigo Duterte restreint la présence américaine aux Philippines. Et fait les yeux doux à la Chine, le grand rival des États-Unis en Asie du Sud-Est.