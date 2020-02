Australie: les incendies de Nouvelle-Galles du Sud maîtrisés

Tous les incendies qui brûlaient dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par des mois de feux de forêts dévastateurs, ont été maîtrisés, ont annoncé les pompiers qui estiment que la fin de cet « été noir » est proche.

Publicité Lire la suite

Le soulagement en Australie. Les pompiers n'attendaient que ça : la pluie, des tonnes de pluie pour venir à bout de l'enfer. Les incendies sont maîtrisés dans la région de Sidney. Grâce aux abondantes précipitations de ces derniers jours, les feux qui brûlaient depuis des semaines ne représentent plus de danger pour les habitants de la métropole

Certains incendies couraient depuis deux mois et demi, comme celui qui s'est éteint dimanche après avoir ravagé 50 000 hectares de végétation et détruit plus de 300 logements. Il ne reste plus qu'une quinzaine de feux inoffensifs dans l'Etat de Sidney, sur environ 60 foyers encore actifs dans l'ensemble de l'Australie.

Des scènes de liesses ont eu lieu dans plusieurs villes, des explosions de joie à l'arrivée des orages. Avant qu’un déluge s’abatte sur la région. Des précipitations trois fois plus importantes que la normale : 400 mm en trois jours et de l'eau jusqu'aux genoux dans certaines communes.

Les inondations ont fait plusieurs blessés, dont 4 personnes commotionnées par la chute d'un arbre sur leur voiture dans le centre de Sidney. Les autorités préviennent qu'il va continuer de pleuvoir. Tempête annoncée pour ce week-end dans plusieurs zones touristiques.