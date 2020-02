En Asie centrale: opération séduction pour Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie des États-Unis, Mike Pompeo et le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, le 2 février 2020. AFP/Pool/Kevin Lamarque

Texte par : Régis Genté

L’Asie centrale est à nouveau au cœur du « Grand Jeu », où les grandes puissances rivalisent d’influence. Au XIXe siècle, ce sont les empires britannique et russe qui s’affrontaient dans les steppes et montagnes du cœur de l’Eurasie. Aujourd’hui, ce sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Le 2 février, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a rendu une visite remarquée aux ex-Républiques soviétiques du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan.