Comprendre le nouveau rapprochement entre la Chine et le Vatican

Les chefs de la diplomatie chinoise et vaticane se sont entretenus vendredi en marge de la Conférence sur la sécurité à Munich. Une première à ce niveau depuis 70 ans, alors que les deux États n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951. Décryptage.

La réunion « s’est déroulée dans une atmosphère cordiale », rapportait le communiqué de la Secrétairerie d’État du Saint-Siège, qui rappelait que les contacts entre les deux pays ont « évolué positivement au fil du temps ». On n’en sait guère plus sur ce qui s’est dit lors de cette rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue du Vatican ce vendredi.

Des catholiques réprimés et une Église coupée en deux

Les relations entre Pékin et le Saint-Siège sont complexes. Avant l’arrivée de Mao Zedong au pouvoir, le Vatican disposait d’une représentation diplomatique en Chine, avec un nonce apostolique installé à Pékin. « Mais lorsque Mao arrive au pouvoir en 1949, raconte Dorian Malovic, chef du service Asie au journal catholique La Croix, une répression générale s’abat sur toute l’Église catholique et protestante : les missionnaires étrangers sont renvoyés chez eux tandis que les prêtres et les séminaristes chinois qui restent sont réprimés. » En 1951, le nonce apostolique se réfugie à Taïwan. La rupture des relations diplomatiques est alors consommée. Aujourd'hui, le Vatican est toujours le seul pays européen à reconnaître Taipei et non Pékin.

L'ère maoïste est une période noire pour les catholiques chinois. Mais si leurs églises sont détruites, ils ne disparaissent pas pour autant. Évêques, prêtres et nonnes vivent cachés et restent à l’écart de la vie religieuse. « Il faudra attendre l’arrivée de Deng Xiaoping et l’ouverture de la Chine sur le plan économique, politique et diplomatique dans les années 1980, pour que des églises rouvrent et que des prêtres puissent revenir dans leur paroisse. » C’est aussi le moment où s’opère une séparation au sein de l’Église catholique locale : d’un côté l’Église « officielle » avec des prêtres qui doivent « faire allégeance » à Pékin et au Parti communiste chinois (PCC), tout cela sous la coupe de l’Association patriotique des catholiques chinois ; et de l’autre, des catholiques « clandestins » qui continuent à pratiquer leur religion dans le plus grand secret.

Dans les années 1990, Jean-Paul II essaie de mettre un terme à cette séparation. Désireux de « réunifier » cette Église coupée en deux, le Vatican va alors reconnaître certains évêques nommés par Pékin. Mais en 2000, un événement vient jeter un nouveau coup de froid sur les relations sino-vaticane : la canonisation à Rome de 120 martyrs chinois le 1er octobre, jour de la fête nationale de la République populaire.

L'accord de 2018 décrié

L’élection d’un pape argentin, François, réputé plus ouvert, et l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 vont donner lieu à « une nouvelle phase de rapprochement », explique Dorian Malovic. Une phase qui débouche sur la signature en septembre 2018 d’un accord provisoire. Un texte dont le contenu est resté secret. « On sait que le pape a fait une concession importante en reconnaissant sept évêques qui avaient été excommuniés auparavant, car nommés par Pékin, détaille le journaliste. Une concession en échange de la promesse que les prochains évêques nommés seraient proposés par Pékin à Rome, mais qu’ultimement c’est le pape qui aurait le dernier mot. »

Mais cet accord ne plaît pas à tout le monde et une partie des catholiques y voient une trahison. « Certains ont eu l’impression que le Vatican avait sacrifié une partie de l’Église chinoise pour être du bon côté du manche avec les autorités de Pékin », souligne encore le spécialiste, qui rappelle par exemple que Rome a alors demandé aux évêques « souterrains » de réintégrer les structures officielles, mais en cédant leur place aux « officiels ».

Diplomatie versus liberté religieuse

La rencontre de Munich ce vendredi 14 février marque donc une nouvelle étape dans le rapprochement entre la Chine et le Vatican. « Jamais une rencontre à ce niveau-là n’avait eu lieu », confirme le journaliste Dorian Malovic, qui y voit pour Pékin « une façon de dire : si le Vatican dialogue avec nous et nous reconnaît comme un État de parole et voulant dialoguer, c’est que nous ne sommes pas si répressif et méchant que cela. »

Pour Dorian Malovic, cette rencontre et la stratégie diplomatique du pape vis-à-vis de Pékin posent en tout cas beaucoup de questions. Car depuis l’arrivée de Xi Jinping, la situation des catholiques de Chine ne s’est pas améliorée, bien au contraire. « En termes de liberté religieuse, on est retourné à des temps de l'époque des années 1950 », estime-t-il.

« Il y a une volonté claire, affichée par Xi Jinping de "siniser" les religions pour qu’elles soient compatibles avec la Chine, développe l'historien Thomas Tanase, qui vient de publier une Histoire de la papauté en Occident. Et cette politique peut être très dure avec des fermetures d’églises, des restrictions de l’activité religieuse, le fait de limiter la présence de croix sur les bâtiments religieux ou encore l’obligation pour les prêtres ou les évêques de souscrire à des documents qui affirment la compatibilité avec les valeurs de la République populaire de Chine. Par exemple, le fait de ne pas mettre de matériel religieux en ligne, de ne pas faire de prosélytisme religieux, ce qui signifie aussi d’interdire l’entrée des églises aux mineurs. »

« Le Vatican préfère-t-il remporter une victoire diplomatique plutôt que de demander plus de concessions à la Chine et plus de garanties sur la liberté religieuse pour les catholiques ? » s’interroge le journaliste de La Croix, qui note que les signaux envoyés par Pékin ne sont pas très encourageants ces derniers temps.

« Clairement, le pape François s’éloigne des États-Unis. Sa position est de plus en plus éloignée d’un monde atlantique ou occidental. Il cherche à trouver d’autres points d’appui, comme la Russie ou la Chine », commente Thomas Tanase.

L'historien y voit aussi un rapport avec le protestantisme « très dynamique et lié à la Corée du Sud et aux États-Unis. Pour les autorités chinoises, le fait de se rapprocher du Vatican peut aussi être un point d’équilibre. Et dans l’autre sens, pour l’Église catholique qui a été un peu dépassée par l’essor du christianisme protestant en Chine, cela peut être une manière d’essayer de mettre un terme aux divisions au sein de l’Église catholique chinoise, d'entamer une politique avec le régime et d'ainsi favoriser son développement. »

