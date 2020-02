Inde: des étudiantes déshabillées pour prouver qu'elles n'ont pas leurs règles

L’Inde est sous le choc après des révélations sur un établissement fondamentaliste hindou de l’État du Gujarat, qui a forcé ses élèves à se déshabiller pour prouver qu’elles n’étaient pas en période de menstruation. Une plainte a été déposée et une enquête a été lancée.

Avec notre correspondant à Bombay, Côme Bastin

Soixante-huit femmes ont été mises à nu afin de vérifier qu’elles n’ont pas leurs règles : une fois de plus, les menstruations provoquent la polémique dans le sous-continent. Tout est parti d’une université pour femmes affiliée à une secte hindoue, située dans l’État du Gujarat. Dans cet établissement religieux, les élèves sont censées éviter tout contact avec les autres, et bannies des temples et des cuisines durant leur règles.

Après qu’un surveillant eut rapporté une supposée infraction au règlement, le principal a exigé en plein cours des étudiantes qu’elles enlèvent leurs vêtements, de force, à la file, et sous les insultes. Plusieurs étudiantes ont pris la parole pour dénoncer cette humiliation et la pression qu’elles subissent au quotidien de la part des fondamentalistes hindous à la tête de cette école.

Arrestation

Ce vendredi, la police du Gujarat a arrêté le directeur de l’établissement et porté plainte contre lui. La commission nationale pour les Femmes, institution gouvernementale indienne, a par ailleurs lancé une enquête sur les faits qui lui ont été rapportés.

La plupart des médias indiens et les réseaux sociaux se sont fait l’écho de cet événement choquant. Mais comme le rappelle The Print, la ségrégation et la pression que subissent les femmes durant leurs menstruations est encore une réalité dans toute l’Inde.