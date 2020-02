Coronavirus: les contaminations en baisse pour le troisième jour consécutif

Des personnes portant des lunettes de neige et des masques dans le quartier central des affaires de Pékin, le 16 février 2020. REUTERS/Stringer

En Chine, avec 1 665 morts et plus de 68 500 personnes atteintes du coronavirus, la situation est toujours aussi inquiétante. Mais, pour la troisième journée de suite, le bilan des contaminations continue de baisser à la plus grande satisfaction des autorités chinoises