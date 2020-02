Coronavirus: vol à main armée de papier hygiénique à Hong Kong, un bien devenu rare

Des gens portant des masques passent à côté d'un stock de rouleaux de papier hygiénique à Hong Kong, Chine, le 8 février 2020. Depuis la ruée sur ce produit de base fait craindre une pénurie. REUTERS/Tyrone Siu

En pleine épidémie de coronavirus, une partie de la population de Hong Kong est prise de panique et se rue non seulement sur le riz, mais aussi sur les mouchoirs en papier et le papier hygiénique. Celui-ci est tellement demandé que la police recherche les voleurs d’un camion qui en était plein.