Chaleur et sécheresse: baisse inédite de la production agricole australienne

Dans un pré, près d'Eden (New South Wales), le 6 janvier 2020. Selon des experts, le changement climatique a contribué à la sécheresse et aggravé la saison des incendies qui, en cinq mois, ont détruit plus de 10000 hectares de terres.

L’année 2019 a été la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie, engendrant une baisse inédite de la production agricole, selon des estimations publiées ce 18 février.

Après avoir été touché par de gigantesques incendies et une année inédite en termes de fortes chaleurs et de sécheresse, la production agricole n’a jamais été aussi basse en Australie. « C'est la plus faible production agricole estivale (enregistrée) sur cette période et de loin », a déclaré Peter Collins, un économiste responsable des statistiques au sein de l'ABARES, un organisme de recherche du ministère de l'Agriculture.

Selon le ministère, la production de plusieurs cultures, telles que le coton, le riz ou le sorgho, devrait chuter de 66%. C’est le niveau le plus bas jamais atteint depuis la création de cette statistique dans les années 1980.

Pourtant, de fortes perturbations sont tombées au début du mois de février en Australie, mais cela n’a pas été suffisant pour endiguer le phénomène. Les précipitations ont été inférieures au plus bas historique, qui remontait à 1902.

La production agricole australienne est l’une des plus conséquentes au monde. Elle représente 3% du PIB de l’île-continent. Selon des experts, plus de 10 000 hectares de terres arides ont été détruits en cinq mois dans l’est et le sud de l’Australie.

