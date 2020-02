Indonésie: une fatwa pour encourager les mariages entre riches et pauvres?

La cérémonie d'un mariage collectif à Jakarta, le 31 décembre 2017 (image d'illustration). BAY ISMOYO / AFP

Texte par : Gabrielle Maréchaux

Et si l’on incitait les classes sociales les plus défavorisées à épouser les plus riches pour endiguer la pauvreté ? C’est la proposition sérieuse du ministre indonésien du Développement humain. Pour appuyer sa suggestion, cet officiel du pays qui compte le plus de musulmans au monde suggère même la création d’une fatwa.