Kaboul, Washington et les talibans s'accordent sur une réduction des violences

Un accord de réduction des violences a été conclu entre les talibans, les américains et le gouvernement afghan. Ils se sont mis d’accord pour une réduction des violences sur une durée d’une semaine. L’annonce a été faite ce vendredi matin par le porte-parole du Conseil national de sécurité afghan.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante régionale,

L’accord entrera en vigueur ce vendredi soir à minuit. Cela fait plus d’un an que l’envoyé spécial des États-Unis pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, négocie un accord en vue du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Ce retrait des troupes étrangères est la condition imposée par les talibans avant d’envisager toute discussion de paix avec les autorités afghanes dont ils ne reconnaissent pas la légitimité.

L’accord signé à ce jour entre talibans et américains n’annonce pas une trêve à proprement parler. Il s’agit plus d’une réduction des violences. C’est en quelque sorte un test pour chaque partie engagée dans le conflit.

Un préalable avant des négociations de paix

Cette réduction des violences est une exigence des Etats-Unis et des autorités afghanes avant d’entamer des négociations de paix avec les insurgés. Les pourparlers entre Etats-Unis et talibans ont commencé il y a plus d’un an. Les rencontres ont eu lieu à Doha au Qatar et les discutions se sont toujours faites sans la présence d’aucun représentant du gouvernement de Kaboul.

L’annonce de ces sept jours de réductions des violences intervient dans un contexte de crise politique aigüe. Plusieurs candidats à la présidentielle de septembre dernier rejettent les résultats officiels annoncés il y a quelques jours et qui donnent vainqueur le président sortant Ashraf Ghani.