Coronavirus: la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine

Des agents désinfectent les abords de l'Assemblée nationale à Séoul le 24 février 2020. Yonhap via REUTERS

Malgré la multiplication des mesures de prévention destinées à endiguer l’épidémie, la Corée du Sud a signalé plus de 800 cas confirmés jusqu’à présent, dont plus de 80% ont été identifiés au cours des quatre derniers jours. Depuis l’épidémie de grippe A-H1N1 en 2009, c’est la première fois que les autorités sud-coréennes élèvent le niveau d’alerte à « rouge », soit le plus élevé d’un système à quatre paliers.