Malaisie: le Premier ministre Mahathir Mohamad présente sa démission

C’est un dénouement spectaculaire à une crise parlementaire, le Premier ministre Mahathir Mohamad a présenté sa démission au roi ce lundi 24 février. Derrière cette annonce, se cache visiblement une stratégie pour dissoudre le Parlement et rester plus longtemps au pouvoir.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Pour comprendre ce qu’il se passe en Malaisie aujourd’hui, il faut remonter en 2018, année des dernières élections législatives. Pour éjecter le Premier ministre sortant, embourbé dans un immense scandale de corruption, deux anciens ennemis s’allient : Mahathir Mohamad, un ancien Premier ministre resté populaire et Anwar Ibrahim, un opposant charismatique.

Cette alliance étonne car ce dernier a été emprisonné par Mahathir Mohamad sous le prétexte fallacieux de sodomie pour être tenu à l’écart du pouvoir.

Mais derrière les barreaux, Anwar a accepté le pacte de Mahathir : si leur alliance l’emporte, Anwar est gracié et deux ans après les élections, Mahathir lui laissera le poste de Premier ministre qu’il occupera d’ici là.

Une manœuvre politique de Mahathir

Or deux ans plus tard, Mahathir, malgré ses 95 ans ne semble pas près de céder la place. Après avoir laissé planer le flou sur la date exacte de la transition, il tente aujourd’hui un renversement parlementaire. Son parti quitte la coalition élue au pouvoir, il annonce sa démission en espérant ainsi la dissolution de la Chambre des représentants et la tenue de nouvelles élections.

La Malaisie retient donc son souffle et attend la décision du roi, le seul à pouvoir décider de dissoudre ou non. S’il choisit de conserver le Parlement actuel, c’est Anwar qui pourrait se retrouver Premier ministre, s’il trouve suffisamment d’alliés.