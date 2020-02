Le Pakistan est-il suffisamment équipé pour affronter l'épidémie de coronavirus?

Le Pakistan a annoncé mercredi 26 février ses deux premiers cas de contamination. REUTERS/Akhtar Soomro

Texte par : RFI Suivre

Au Pakistan, les vols à destination et en provenance de l’Iran sont suspendus dès jeudi soir minuit, a annoncé l’autorité de l’aviation civile. Le pays partage non seulement une frontière avec l’Iran, mais aussi avec la Chine, les deux pays où les décès liés au coronavirus sont les plus nombreux. Dans le pays au système de santé fragile, les autorités se veulent rassurantes malgré les deux cas premiers cas signalés.