Malaisie: 4,3 milliards d’euros pour soutenir l'économie face au coronavirus

La Malaisie a beau traverser une crise politique, elle a annoncé avec un seul jour de retard, ce jeudi, les mesures prévues pour aider le pays à faire face aux conséquences du coronavirus. Le Premier ministre intérimaire a ainsi annoncé une enveloppe de 4,3 milliards d’euros.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Si avec 23 cas seulement, et parmi eux 22 personnes guéries, la Malaisie n’est pas le pays le plus touché par le coronavirus, son économie l’est beaucoup plus.

Premier partenaire commercial du pays, la Chine est aussi l'un des premiers pays d’origine des touristes qui viennent séjourner en Malaisie. Et avec moins de voyageurs et des citoyens devenus très précautionneux, le secteur du commerce a ainsi été grandement touché par le virus.

L’Association des détaillants de Malaisie a ainsi fait savoir que ses membres avaient constaté une baisse de 50% de leur vente.

Les revenus du tourisme sont aussi moroses : sur l’île de Langkawi, certains hôtels ont bradé leur prix de 70% face à la chute de demandes. C’est donc ces secteurs qui seront les bénéficiaires de l’enveloppe de 4,3 milliards d’euros débloqués par le gouvernement.

Elle inclut notamment une réduction de 15% des factures énergétiques des hôtels, compagnies aériennes et centres commerciaux. La Banque nationale fournira, elle, 40 millions d’euros de microcrédits à un taux de 4%.

Ces mesures débuteront à partir d’avril et seront en vigueur pour six mois.

