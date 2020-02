Malaisie: Mahathir Mohamad, un fin stratège au cœur d’une nouvelle crise politique

C’est l’ultime manœuvre politique d’un fin stratège : lundi 24 février, Mahathir Momahad, le plus vieux dirigeant actuel, a envoyé sa démission au roi de Malaisie. Pourtant rien ne semble indiquer qu’il souhaite renoncer au pouvoir. Retour sur ce personnage intrinsèquement lié à la Malaisie contemporaine.

C’est un cliché qui pourrait paraître ordinaire, si le contexte n’était pas extraordinaire : on y voit Mahathir Mohamad assis derrière son bureau entre le drapeau de la Malaisie et celui des territoires fédéraux malaisiens. Affairé par une pile de dossiers, un stylo à la main l’homme ne regarde même pas la caméra. Pour expliciter ce que l’est déjà par sa posture, une légende accompagne la photo : « Juste un autre jour au bureau ».

Pourtant, ce mardi 25 février 2020 est tout sauf un jour comme les autres. La veille, Mahathir Mohamad, Premier ministre de 1981 à 2003, revenu au pouvoir en 2018, a envoyé sa démission au roi, qui l’a acceptée avant de le nommer chef du gouvernement par intérim jusqu’à nouvel ordre. Un coup de tonnerre dans la vie politique malaisienne auquel personne ne s’attendait et que le principal intéressé n’a pas daigné commenter dans les jours suivants, laissant tous les observateurs et citoyens spéculer.

Un silence qui fait grand bruit

Élu à la tête d’une coalition scellée avec son ancien ennemi Anwar Ibrahim en 2018, Mahathir Mohamad avait promis de lui céder sa place de Premier ministre au bout de deux ans. Partant de là, une première hypothèse émerge pour expliquer ce départ sorti de nulle part : en démissionnant, celui que les Malaisiens surnomment « Docteur M » pourrait entraîner une nouvelle majorité au Parlement qui le maintiendrait au pouvoir. Le Straits Times de Singapour écrit ainsi : « Si elle réussit, cette initiative contrecarrera les plans de succession d’Anwar Ibrahim ».

Pour la chercheuse à Stanford Sophie Lemière, cette démission est surtout un geste politique qui correspond tout à fait à l’ADN de Mahathir : « C’est un animal politique qui excelle en temps de crise. Qu’il les provoque ou non, à chaque fois, il parvient à sortir plus fort et à se retrouver au-dessus de la mêlée ». Et l’histoire pourra effectivement inscrire ce dernier coup d’éclat à la liste des chocs politiques qui ont bâti la carrière spectaculaire de Mahathir.

Un intrus dans la politique malaisienne

Né en 1925, Mahathir Mohamad n’est pas seulement le dirigeant resté le plus longtemps au pouvoir, il est aussi le seul à ne pas être issu d’une famille d’aristocrates ou de hauts dignitaires politiques. Et c’est par un coup d’éclat qu’il gagne sa notoriété politique en 1969. Après les sanglantes émeutes raciales du 13 mai (entre 700 et 5 000 morts), Mahathir Mohamad, qui vient de finir son premier mandat de député du parti au pouvoir prend sa plume pour écrire une lettre au Premier ministre. Il y critique sans détour sa politique qu’il considère comme la cause des émeutes, et rapidement la missive circule dans tout le pays. Le chef du gouvernement songe alors à emprisonner « Docteur M », raconte le journaliste australien Barry Wain dans le best-seller Malaysian Maverick, mais c’est trop tard : avec sa popularité nouvelle cela l’érigerait en martyr.

Mahathir Mohamad est alors viré du parti, mais le Premier ministre est, lui, sommé de démissionner. « Docteur M » ne perd ensuite pas son temps et écrit le livre qui façonnera sa future politique : Le dilemme malais. Il y revendique, avec des thèses empruntées au darwinisme social, des politiques en faveur de l’ethnie malaise qu’il considère comme défavorisée par rapport aux minorités indiennes et chinoises qui seraient par essence plus douées pour les affaires.

La route vers le pouvoir

Si le livre est d’abord censuré, ses idées font cependant du chemin et Mahathir retrouve le sien vers la politique : il devient ministère de l’Éducation en 1974, puis Premier ministre en 1981.

À la tête du pays, il aspire alors à lui faire changer de visage avec un nombre impressionnant de réformes et mesures : la création de Proton, première compagnie automobile malaisienne, la construction d’une autoroute allant de Singapour à la Thaïlande, et bon nombre de privatisations (jusqu’à 50 entreprises par an dans le milieu des années 1990 ). Il dote aussi la Malaisie de symboles forts avec une nouvelle capitale aux airs futuristes, Putrajaya, et l’édification des tours Petronas, qui seront à leur inauguration, les plus hautes du monde. Ainsi, constate Sophie Lemière « il apparaît comme l’homme qui a placé la Malaisie sur la carte ».

Anwar Ibrahim comme Némésis

Mais sa politique s'enraye en 1997 avec la crise économique qui touche toute l’Asie après la chute de la monnaie thaïlandaise. Pour endiguer les dégâts, Mahathir commence par appliquer les mesures d’austérité du FMI. Ne voyant pas d’inversion de la courbe se profiler, il décide finalement de faire l’exact inverse de tous ses voisins qui suivent les recommandations de l’organisation onusienne, et instaure une politique de nationalisme économique qui l’oppose à son ministre des Finances d’alors, un certain Anwar Ibrahim.

Ce point de discorde entre les deux hommes précipite la chute politique d’Anwar, élu « homme asiatique de l’année 1998 » par le magazine Newsweek. Des accusations de sodomie, un acte pénalement répréhensible en Malaisie, condamnent de manière fort opportune Anwar à une peine de prison. « Docteur M » finit alors ce que l’on pense être son dernier mandat avec son rival politique derrière les barreaux.

Retourner au pouvoir à 93 ans

Mais en 2015, l’actualité politique ramène Mahathir en politique : le Sarawak Report révèle que le Premier ministre en place, Najib Razak est au coeur du pillage de plusieurs milliards de dollars sorti de la caisse d’un fond d’investissement national créé à son initiative. L’Umno, le parti au pouvoir, voit alors sa popularité déjà déclinante, dégringoler. En riposte, Mahathir crée sa structure politique en 2016 et rend visite à Anwari, l’année suivante, les deux ennemis se mettent d’accord pour s’allier et le nonagénaire revient au pouvoir en 2018 « avec un récit messianique de grand-père assagit qui luttera jusqu’à son dernier souffle pour son pays », décrit Sophie Lemière.

Démissionner pour mieux rester au pouvoir ?

Deux ans plus tard, l’alliance fragile se fissure au sein de cette coalition de circonstance. Et le 24 février, après que des supporters de Mahathir ont fait savoir en convoquant la presse à l’hôtel Sheraton de Kuala Lumpur qu’ils étaient en passe de constituer une nouvelle majorité avec des membres de l’opposition afin d’empêcher Anwar d’accéder au pouvoir, la crise éclate et Mahathir démissionne. Deux jours plus tard, lorsqu’il prend enfin la parole, Mahathir Mohamad s’excuse du chaos provoqué par sa décision, assure qu’il n’est pas « avide de pouvoir », mais propose malgré tout de former un gouvernement d’union transpartisane. Une décision que Sophie Lemière interprète ainsi : à 94 ans, « Mahathir n’a rien à perdre, il a déjà tout gagné ».

