À New Delhi, l’impact des violences communautaires sur l’économie

Dans cette zone du nord-est de New Delhi, stations-service et voitures personnelles ont été incendiées. Reuters

Texte par : RFI Suivre

En Inde, le nord-est de New Delhi a retrouvé un certain calme, après trois jours de violences communautaires et de saccages. Le bilan est monté à 33 morts, et plus de 200 blessés. Ces attaques ont également causé des millions d’euros de dommages, et détruit ainsi toute une économie d’un quartier déjà bien modeste.