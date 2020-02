Afghanistan: Kaboul entre espoir et fatalisme à la veille d’un accord historique

Américains et talibans seront à Doha au Qatar ce samedi pour la signature d’un accord historique qui doit acter le départ progressif des troupes américaines basées en Afghanistan. Une réduction des violences a été conclue entre les différentes parties, il y a sept jours, et prendra fin samedi. À Kaboul, la population est partagée entre l’espoir et le fatalisme. Reportage.

De notre correspondante à Kaboul,

Khalilullah est impatient. La signature annoncée de l’accord entre Américains et talibans a fait naître chez lui l’espoir de voir enfin la paix s’installer en Afghanistan.

Dans son restaurant, il rêve d’une vie différente.

« Nous n’attendons que ça, que cela arrive, assure-t-il. Depuis ces 20 dernières années, tout n’est que destructions et guerre entre les talibans et le gouvernement. Tout ce que nous voulons c’est pouvoir travailler, vivre avec nos familles en paix et en sécurité, nous voulons vivre bien. »

Dans sa boutique, Ershad, perché sur son comptoir, grimace. Le tailleur secoue la tête. Dépité. « Nous n’avons pas vu la couleur de la paix, affirme-t-il. Qu’est-ce que la paix ? La nuit dernière il y a eu deux explosions à Kaboul, six enfants ont été tués. Est-ce que c’est ça la paix ? »

Sur le trottoir d’en face, un groupe de femmes s’arrête devant un vendeur de pains fourrés à la viande. La paix, elles veulent y croire. Djamila, la plus âgée, s’en remet à Dieu.

« Que Dieu nous aide. Il n’y a que Dieu qui peut nous aider pour arriver à la paix. Nous prions pour cela », dit-elle.

Le chemin vers la paix est encore très long. L’accord qui doit être signé entre Américains et talibans ce samedi n’est qu’un premier pas.

Les États-Unis s'engagent à retirer progressivement une partie de leurs 12 000 à 13 000 militaires actuellement déployés en Afghanistan pour n'en garder que 8 600 en échange de la garantie par les talibans que l’Afghanistan ne devienne pas un refuge pour les groupes terroristes. Les insurgés doivent aussi s’engager à commencer des discussions de paix intra-afghanes.

Cette signature samedi à Doha intervient après plus d’un an et demi de pourparlers entre talibans et Américains et 19 ans après l’intervention des États-Unis pour mettre fin au régime taliban.

La réduction des violences qui a été conclue entre les différentes parties été respectée ce vendredi, pour son septième jour, seules quelques attaques mineures ayant été signalées à la veille de la signature à Doha.

