Coronavirus: les stars de la K-pop BTS annulent leurs concerts en Corée du Sud

Les mégastars de la K-pop BTS ont annoncé ce vendredi 28 février l'annulation de concerts géants prévus en avril à Séoul. La Corée du Sud vient d'enregistrer près de 600 nouveaux cas de coronavirus soit bien plus en 24 heures qu'en Chine où était apparue l'épidémie.

De notre correspondant à Pékin,

« Le coronavirus nous oblige à tenir cette conférence de presse [de lancement du nouvel album] en live streaming sur Youtube », s’excusait ce lundi 24 février le plus célèbre des boys bands de Corée du Sud. Avec l’envolée de la courbe des cas de contaminations ces derniers jours, le show ne peut définitivement plus continuer.

Les sept garçons de BTS (pour « Bangtan Sonyeondan », « Boys scouts résistants aux balles ») sont contraints d’annuler quatre dates programmées au stade olympique de Séoul en avril. 200 000 spectateurs étaient attendus pour ce début de tournée du quatrième album, « Map of the Soul : 7 », pré-vendu avant sa sortie le 21 février à plus de 4 millions d’exemplaires.

Même chose pour les filles de Twice qui devaient se produire au même endroit les 7 et 8 mars prochain. La K-pop menacée par le coronavirus, c’est désormais toute l’industrie qui s’inquiète. Car au-delà des scènes coréennes, plusieurs formations ont déjà dû annuler une partie de leurs concerts en Chine, jusqu’au Mexique et aux États-Unis pour les 13 chanteurs, danseurs et rappeurs de Seventeen. Quant aux membres du groupe NTC Dream qui vient de reporter son concert à Singapour, ils se produiront bien ce dimanche au Stade de Jakarta, devant des spectateurs qui auront dû accepter de se laisser prendre leur température corporelle à l’entrée.