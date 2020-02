Hong Kong: arrestation du magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai

Ouvertement critique du pouvoir à Pékin, le magnat hongkongais de la presse Jimmy Lai et deux autres activistes pro-démocratie ont été arrêtés ce vendredi 28 février par la police de l'ancienne colonie britannique. Ils sont accusés d'avoir pris part à la manifestation non autorisée l'été dernier.

Richissime homme d'affaires âgé de 72 ans, Jimmy Lai est le patron du quotidien Apple Daily, critique du parti communiste chinois. Il est accusé d'avoir participé le 31 août 2019 à un rassemblement interdit par la police pour des raisons de sécurité. Jimmy Lai a été arrêté avec deux autres vétérans du combat pro-démocratie, Lee Cheuk-yan et Yeung Sum.

Le premier, Lee Cheuk-yan, âgé de 62 ans, est un ancien député et syndicaliste, fondateur du parti travailliste de Hong Kong, rappelle notre correspondante à Hong Kong Florence de Changy. Le second, Yeung Sum, âgé de 72 ans, est un ancien député du parti démocratique. Les trois hommes ont été cueillis chez eux entre 7h et 8h du matin par des équipes de police. Libérés sous caution en début de journée, ils seront présentés à un tribunal le 5 mai.

Les suites de la crise politique de 2019

Hong Kong a connu de juin à décembre sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations parfois très violentes pour exiger notamment des réformes démocratiques et dénoncer l'emprise de Pékin sur les affaires hongkongaises. Le 31 août, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées pour marquer le cinquième anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel à Hong Kong.

Cette décision fut le déclencheur du « Mouvement des parapluies » de 2014, marqué par 79 jours d'occupation du cœur financier et politique de la ville. La manifestation du 31 août avait dégénéré en violents affrontements entre policiers et manifestants. Pour contourner l'interdiction, certains Hongkongais avaient prétendu participer à des processions religieuses, qui n'impliquent pas d'autorisation particulière.

« Un symbole de la liberté de la presse et de la liberté d'expression »

Jimmy Lai est également accusé d'avoir intimidé un journaliste en 2018 lors d'une veillée à Hong Kong à la mémoire des victimes de la répression de Tiananmen, en 1989 en Chine.

« Ces arrestations injustifiables sont une tentative honteuse de harceler et de réduire au silence ceux qui appartiennent au mouvement pro-démocratie, a dénoncé le directeur d'Amnesty International Hong Kong, Man-Kei Tam. C'est de nouveau l'illustration d'une tactique des autorités qui consiste à utiliser à des fins politiques des chefs d'accusation pour éradiquer les voix de l'opposition. »

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, s'est également dit « attristé » par cette arrestation. « Apple Daily est un symbole de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, a-t-il déclaré, et demeurera debout malgré les assauts répétés des forces malveillantes. »