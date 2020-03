En Inde, le Cachemire toujours paralysé par un accès limité à un Internet

Le 5 août dernier, le gouvernement fédéral indien abrogeait l’autonomie de la région du Cachemire. Il coupait en même temps toute communication téléphonique ou Internet. Sept mois plus tard, les communications mobiles sont revenues, mais l’accès au net est toujours très limité. Ce qui paralyse une grande partie de l’économie de cette région de 7 millions d’habitants et frustre la population.

Publicité Lire la suite

de notre correspondant à New Delhi,

Depuis la mi-janvier et après plus de six mois de coupure, les habitants du Cachemire ont accès à Internet. Mais seulement au 2G pour le mobile et pour certains chanceux, dans leur maison ou leur commerce. Le débit est très lent : cela prend parfois plus d’une minute pour voir apparaître une requête sur Google. Et le choix est limité.

Le gouvernement n’autorise l’accès qu’à environ 300 sites, principalement ceux des administrations ou de certains médias. Mais surtout, aucun réseau social, car c’est bien là l’objectif : empêcher l’organisation via Facebook ou WhatsApp de toute manifestation de militants, qui voudraient se révolter contre l’abrogation de l’autonomie du Cachemire ou mener des actions violentes.

2 milliards d'euros de manque à gagner

La Chambre de commerce du Cachemire estimait que la coupure des communications pendant les quatre premiers mois avait entraîné un manque à gagner de plus de 2 milliards d’euros. Les secteurs-clés de la région, comme l’artisanat et le tourisme, souffrent toujours. Avec une connexion aussi lente, impossible de vendre ses produits sur le net ou de contacter ses clients correctement.

Les conséquences sont parfois plus graves : les médecins ne peuvent recevoir des analyses médicales rapidement, ce qui est essentiel pour des diagnostics. Et cela a déjà coûté la vie à certains patients. Nous sommes au XXIe siècle et tous les secteurs dépendent d'Internet. Or cette restriction est considérée comme l’une des plus longues jamais imposées dans une démocratie. Pour contourner la censure, beaucoup utilisent des systèmes virtuels de connexion appelés VPN, mais le risque est grand : ceux qui se font attraper sont parfois poursuivis pour activité terroriste.

Le gouvernement indien interpellé

La Cour suprême a reconnu que l’accès à Internet était l’un des composants fondamentaux de la liberté d’expression. La plus haute juridiction indienne a réprimandé les autorités qui n’ont même pas publié les raisons ni la durée prévue de cette coupure d'Internet, donnant l’impression que le Cachemire était devenu une zone de non-droit.

Il faut aussi rappeler que des dizaines de responsables politiques élus de la région sont toujours détenus de manière arbitraire depuis sept mois. New Delhi affirme que le calme est revenu au Cachemire, mais c’est un calme contraint et précaire.

► À écouter : La poudrière du Cachemire: Narendra Modi joue-t-il les pyromanes ?