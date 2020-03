Coronavirus: à Pékin, les mesures toujours strictes malgré la baisse des cas

En Chine, et notamment à Pékin, le paradoxe est frappant entre le rythme du nombre de nouveaux cas qui diminue et les mesures qui se multiplient. Des mesures draconiennes qui ont poussé l'un de nos correspondants, Zhifan Liu, à quitter le territoire chinois tant qu’il le pouvait.

Je m'apprête ce mercredi à prendre le chemin de l’aéroport pour profiter enfin d’une pause, après plus d’un mois d’une actualité plus qu'oppressante. Ce sont les mesures contre le coronavirus, de plus en plus strictes, qui m’ont convaincu qu’il était temps de s’éloigner de la Chine, où il est de plus en plus difficile d’avoir une vie sociale normale.

Premièrement, chacun travaille seul de chez soi et les lieux de rendez-vous sont soit fermés soit soumis à des interdictions drastiques. Par exemple, dans les bars et restaurants, la capacité d’accueil doit être réduite de moitié, et surtout, le nombre de clients par table est limité. Deux voire trois personnes par table maximum.

Ce mardi soir, j’étais dans un bar avec deux amis. Nous étions répartis sur une longue banquette, espacé les uns des autres d'un mètre. Et il n’y a pas d’autre alternative puisque les dîners chez les amis sont interdits, les immeubles n’acceptant plus les visiteurs extérieurs. En dehors de cela, beaucoup de boutiques et centres commerciaux sont restés fermés, les contrôles de températures sont omniprésents et les lieux de vie sont devenus inexistants à Pékin.

Départ précipité

Je suis parti en quelques heures car ma colocataire revenait d’Italie. À bord de son avion, un cas suspect a été détecté, donc elle a été envoyée à l’hôpital où elle a passé la nuit. Elle a subi deux tests d’acides nucléiques qui se sont tous deux révélés négatifs et elle a été autorisé à rejoindre notre appartement avec obligation de s’isoler pendant quatorze jours.

Quatorze jours, c’est la période moyenne d’incubation du coronavirus. Par définition, j’aurais dû moi aussi respecter cette quarantaine puisque nous partageons le même toit. Mais j’ai décidé d’avancer mes vacances dans la précipitation, car il était impossible à mes yeux de rester enfermé deux semaines chez moi après plusieurs semaines déjà à tourner en rond, tout en travaillant sur une actualité tout de même assez angoissante.

J’ai donc pris une chambre d’hôtel dans la capitale hier soir avant de m’envoler ce mercredi après-midi et de m’aérer enfin l’esprit.

