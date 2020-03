Quarantaine et coronavirus: l’ONU appelle au «respect» des «droits humains»

Alors que le monde fait face à un nombre croissant de cas de coronavirus, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a demandé vendredi 6 mars que les mesures prises par les pays pour lutter contre la propagation de l'épidémie du Covid-19 respectent les droits humains. Elle a également demandé qu’elles soient « proportionnées au risque évalué ».

Dans un communiqué publié vendredi, la Haut-Commissaire Michelle Bachelet a également demandé aux autorités d'apporter un soutien économique aux personnes qui ne peuvent plus travailler en raison de l'épidémie, qui risque de devenir une « crise prolongée ».

Le « Covid-19 est un test pour nos sociétés, et nous apprenons et nous nous adaptons tous en réagissant au virus. La dignité et les droits de l'Homme doivent être au cœur de cet effort, et non pas relégués au second plan », y a déclaré Michelle Bachelet.

Le Haut-Commissariat ne pointe aucun pays dans le communiqué. Ce dernier souligne toutefois que les « confinements, quarantaines et autres mesures visant à contenir et à combattre la propagation du Covid-19 devraient toujours être appliquées dans le strict respect (...) des droits humains et d'une manière qui soit nécessaire et proportionnée au risque évalué ».

Dans le monde, l'épidémie du Covid-19 a contaminé plus de 97 600 personnes, dont plus de 3 340 décès, dans 85 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP vendredi 6 mars à la mi-journée. Apparu fin décembre en Chine, le coronavirus affecte dorénavant tous les continents, sauf l'Antarctique, et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays.

Des dizaines de millions de personnes ont été confinées en Chine, tandis que des quarantaines sont mises en place par plusieurs pays.

« Protéger les plus vulnérables » d’un point de vue « médical » et « économique »

« En tant que médecin, je comprends la nécessité de prendre une série de mesures pour lutter contre le Covid-19, et en tant qu'ancienne cheffe de gouvernement, je comprends l'équilibre souvent difficile à trouver lorsque des décisions difficiles doivent être prises, a déclaré Mme Bachelet. Toutefois, nos efforts pour combattre ce virus ne porteront pas leurs fruits si nous ne l'abordons pas de manière globale, ce qui signifie que nous devons prendre grand soin de protéger les personnes les plus vulnérables et les plus négligées de la société, tant sur le plan médical qu'économique. »

La Haut-Commissaire s’est ainsi dite particulièrement inquiète du sort des personnes à faible revenu, des populations rurales isolées, des handicapés et des personnes âgées vivant seules ou en institution. La fermeture des écoles risque quant à elle d'obliger les parents à rester à la maison, une mesure qui risque de toucher plus fortement les femmes, selon elle.

En outre, le fait de ne pas travailler peut entraîner une perte de salaire ou d'emploi, une mesure aux conséquences graves sur les moyens de subsistance des gens, s'inquiète-t-elle.

« Il est évident que des ressources doivent être affectées à la protection sociale afin que les gens puissent économiquement survivre pendant ce qui pourrait devenir une crise prolongée », a-t-elle demandé. Les entreprises devraient également agir avec « souplesse », selon elle.

(avec AFP)