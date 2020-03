Coronavirus: l'inquiétude monte en Inde, un des pays les plus peuplés au monde

Une trentaine de cas de coronavirus se sont déclarés en Inde. La contagion semble être arrivée par plusieurs voyageurs arrivant d’Italie, qui sont, depuis, en observation et en état stable. Il n'y a aucun décès pour l’instant, mais d’importantes précautions sont prises, car la situation pourrait vite dégénérer dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, dont les infrastructures de santé sont déjà sous tension. Ainsi, le gouvernement de New Delhi a annoncé fermer toutes les écoles primaires pour trois semaines.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Ce sont plus de 100 000 enfants de primaire et de crèche qui vont devoir rester à la maison pendant les trois prochaines semaines. La capitale concentre la majorité des cas et le gouvernement estime qu’il est impossible de demander à ces petits d’adopter les mesures d’hygiène nécessaires à leur protection.

Manoeuvres militaires annulées

Les autorités ont également annulé d’énormes manoeuvres militaires qui devaient impliquer les marines de trente-deux pays, dont la France et les États-Unis. Les visas précédemment accordés pour les visiteurs venant des pays les plus touchés sont annulés, comme la Chine, l’Italie, l’Iran, la Corée du sud et le Japon. Et toute nouvelle demande est examinée au cas par cas.

Le test de la « fête des couleurs »

Le nombre de personnes infectées est encore dérisoire dans un pays d’1,3 milliard d’habitants, mais la densité de population est telle que le virus peut se propager très rapidement. L’un des tests aura lieu mardi prochain : c’est la « fête des couleurs », appelée Holi, quand les indiens se rassemblent par miliers dans des fêtes délurées et s’envoient de l’eau et des couleurs au visage. Tout ce qui faut justement éviter en cette période. Les autorités ont annulé les célébrations officielles et croisent les doigts pour que les Indiens suivent l’exemple.

