Inde: la Yes Bank sous contrôle de la Banque centrale, ses usagers inquiets

En Inde, la Banque centrale a pris le contrôle de la quatrième plus importante banque privée du pays, Yes Bank, ce jeudi 5 mars, résultat d’une importante crise de liquidités. Le cours boursier de cette banque a chuté de 50% en 24 heures, tandis que ses clients voient leurs retraits limités.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les clients de Yes Bank ne peuvent retirer que l’équivalent de 600 euros pendant le mois qui vient, ce qui a poussé ses dépositaires à se ruer vers les agences pour retirer ce qu’ils peuvent.

Dans l’agence Yes bank de Moolchand, au sud de New Delhi, le distributeur de billets est éteint et une queue d’une dizaine de clients s’étend derrière le comptoir. La jeune Nishta sort de la banque, inquiète. « Les cartes ne fonctionnent pas, or j’ai mon compte principal dans cette banque et je ne peux payer mes factures. Donc tout est bloqué et ils n’ont pas pu lever mes doutes sur la situation », constate-t-elle.

Cette banque privée, très endettée, est sous observation depuis trois ans. Il y a 18 mois, la banque centrale l’a forcée à remplacer sa direction avant d’imposer une lourde amende pour malversations. Mais sa santé ne s’est pas vraiment améliorée, signe également de la mauvaise conjoncture : l’économie indienne a fortement ralenti et beaucoup de banques peinent à recouvrer leurs prêts.

Les dépôts garantis

La banque centrale prend donc le contrôle de Yes Bank et assure que ses dépôts sont maintenant garantis, ce qui rassure Chandan, qui y détient un compte épargne. « Je pense qu’ils ont limité les retraits pour éviter que la banque fasse faillite. Les agents m’assurent que l’argent est en sécurité et je les crois car la banque est maintenant soutenue par la banque centrale », dit-elle.

Ce client affirme toutefois que s’il le pouvait, il retirerait toute son épargne dès maintenant pour le placer dans une autre banque.