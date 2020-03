Reportage

Disparition du vol MH370: six ans après, la douleur est toujours vive

Les familles des victimes posent pour une photo de groupe avec des débris du vol MH370 de Malaysia Airlines lors de l'hommage aux victimes à Putrajaya en Malaisie, le 7 mars 2020. REUTERS/Lim Huey Teng

Texte par : Gabrielle Maréchaux

C’était il y a 6 ans jour pour jour. Les 239 passagers du vol MH370 s’envolaient de l’aéroport de Kuala Lumpur pour disparaître dans des circonstances toujours non éclaircies. Six ans plus tard, les proches des disparus se sont réunis, comme ils le font chaque année depuis, pour demander des réponses et relancer les recherches.