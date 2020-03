Hong Kong: saisie d'explosifs lors de manifestations pro-démocratie

A Hong Kong, après un week-end agité au cours duquel la police a découvert une cache d’explosifs, plusieurs dizaines d’arrestations ont eu lieu. Lundi 9 mars, en fin de journée, la police de Hong Kong a détaillé l’opération coup de filet du week-end au cours d’une deuxième conférence de presse.

De notre correspondante à Hong Kong,

La police de Hong Kong a estimé que son opération coup de filet avait permis d’éviter une catastrophe. Dix-sept personnes ont été arrêtées pour possession de larges quantités d’explosifs prêts à l’usage. Deux tonnes et demie de produits chimiques non encore assemblés ont également été confisquées. Depuis quelques semaines, des bombes artisanales explosent dans divers endroits du territoire, sans être revendiquées, et sans pour le moment avoir blessé quiconque.

La police a toutefois refusé de commenter ses interventions musclées au cours du week-end. Car malgré l’impact du Covid-19 sur la société, des manifestations antigouvernementales continuent à petite échelle. Dimanche, c’était à Tseung Kwan Ho, pour marquer les quatre mois du premier décès d’un étudiant directement attribué au mouvement de protestation. L’intervention de la police pour disperser ce rassemblement a viré à l’émeute et s’est terminée par l’arrestation d’au moins 40 personnes qui ont été emmenées menottées.

Hommage à « l'homme au ciré jaune »

La veille des manifestants s’étaient réunis pour marquer une autre mort symbolique, celle de « l’homme au ciré jaune » qui s’était jeté du toit d’un centre commercial à Admiralty le 15 juin dernier. Tout indique que les manifestations risquent de reprendre à plus grande échelle dès la fin de la crise du virus.

