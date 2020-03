Coronavirus: nouveau foyer en Corée du Sud

Une équipe sanitaire d’une trentaine d’agents a été dépêchée dans un immeuble à Séoul, où 46 nouveaux cas ont été confirmés le 10 mars 2020. JUNG YEON-JE / AFP

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre

L’épidémie semblait en train de se stabiliser dans le pays, le troisième plus touché derrière la Chine et l’Italie. Mais elle pourrait bien repartir. Le centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses à Séoul rapporte 131 nouvelles infections au COVID19 pour ce lundi 9 mars contre 248 dimanche. Ce mardi les chiffres pourraient être plus élevés avec la découverte de 150 nouvelles contaminations, dont des employés d’un centre d’appel de la capitale sud-coréenne.