Protéger les enfants au Pakistan: adoption d'une loi contre la maltraitance

Le corps de Zainab, âgée de six ans, a été retrouvé mardi 9 janvier 2018 sur un tas d'ordures dans la ville pakistanaise de Kasur. REUTERS/Faisal Mahmood

Au Pakistan, une nouvelle loi a été adoptée contre la maltraitrance des enfants. Son nom, la loi Zainab, du nom d’une fillette de 7 ans violée et tuée en 2018 et dont l’histoire avait soulevé l’indignation et la colère de la population. Cette loi est une première dans le pays où plus de 10 enfants sont chaque jour victime d’abus sexuels.