Inde: Farooq Abdullah, figure de l'opposition au Cachemire, libéré

Le gouvernement fédéral commence à lâcher un peu la pression au Cachemire, plus de sept mois après avoir révoqué l’autonomie de cette région. Le 13 mars, New Delhi a ordonné la libération de l’une des plus importantes figures politiques du Cachemire en détention : Farooq Abdullah.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

C’est le patriarche de la politique du Cachemire qui recouvre sa liberté. Farooq Abdullah a été chef du gouvernement de l’État du Jammu-et-Cachemire à trois reprises, ainsi que ministre fédéral et il est aujourd’hui député national.

Et malgré cela, il a été placé en détention pendant sept mois et arrêté au nom d’une loi antiterroriste draconienne. Le gouvernement nationaliste hindou, à New Delhi, considérait que les Abdullah, le clan le plus influent au Cachemire depuis trois générations, pouvait encourager des manifestations violentes pour garder son emprise sur la région et lutter contre l’abrogation de son autonomie. Mais le gouvernement n’a apporté aucune preuve de cela et n’a pas présenté les deux membres du clan arrêtés devant un juge.

Une classe politique décapitée

Et New Delhi a fait de même pour tous les opposants cachemiriens au régime, décapitant de fait la classe politique du Cachemire. Des dizaines d’élus ou membres de partis d’oppositions sont toujours incarcérés, comme la cheffe sortante du gouvernement régional. Dans ces conditions, une nouvelle classe politique est en train d’émerger, composée de ceux plus favorables à New Delhi.

►À lire aussi : Décryptage - Les dérives du pouvoir nationaliste hindou en Inde

L’abrogation de l’autonomie avait été décrétée de manière unilatérale par le gouvernement de Narendra Modi le 5 août 2019 et largement contestée. En plus des arrestations arbitraires, elle s’est accompagnée de coupures de communications complètes dans la région.