À Bangkok, l'inquiétude des Français restés en Thaïlande

Désinfection d'un avion de la Thai, à Bangkok, en février 2020. REUTERS/Athit Perawongmet

Les nouvelles mesures de confinement en France font aussi réagir à l’étranger. Lundi 16 mars au soir, le président Emmanuel Macron a prononcé le mot de « rapatriement » dans son discours et invité les Français actuellement à l’étranger à se rapprocher de leurs ambassades. On voit des centaines de personnes devant l’ambassade de France à Bangkok, en Thaïlande, aujourd’hui, principalement des touristes qui veulent rentrer dès que possible dans l'Hexagone.