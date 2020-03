Coronavirus: une crise sanitaire se profile en Afghanistan

Les autorités afghanes ont annoncé ce mercredi 18 mars plusieurs mesures afin de limiter les risques de propagation du virus. Le pays se prépare alors que 22 cas ont été recensés pour l’instant.

De notre correspondante à Kaboul,

Les restaurants, piscines, bains publics, et complexes sportifs ont ordre de fermer. Toutes les écoles sont fermées pendant au moins un mois, les cérémonies de mariage qui ont lieu dans des grandes salles de réceptions pouvant accueillir des centaines personnes, sont interdites. Les célébrations de Norouz, le nouvel an persan sont annulées. Des clips de sensibilisation sont diffusés à la télévision pour apprendre les gestes barrière. Dans le même temps, plusieurs ambassades étrangères ont suspendu leur service consulaire. C’est le cas de l’ambassade des États-Unis qui conseille à ses ressortissants de quitter l’Afghanistan le plus rapidement possible.

La région de Hérat, possible foyer

En Afghanistan, 22 patients atteints de coronavirus ont été recensés à ce stade, mais il y en a certainement beaucoup plus. Peu de personnes ont été testées, le matériel nécessaire étant peu disponible dans les hôpitaux et les quelques centres de dépistage existant. La plupart des personnes infectées sont des réfugiés afghans de retour d’Iran. Chaque jour, près de 15 000 Afghans rentrent en Afghanistan par voie terrestre via la frontière avec l’Iran, le deuxième foyer mondial du coronavirus.

Dans le nord, à Hérat, les hôpitaux sont déjà débordés avec des premiers incidents. Des patients potentiellement malades du Covid-19 qui ont fui les établissements hospitaliers. Des patients et leurs proches, mais aussi des responsables locaux dénoncent le manque d’équipement et l’absence de nourriture.

Des prix en hausse

Le gouvernement a annoncé une aide d'urgence de 400 millions d'Afghanis soit près de 5 millions d’euros à la province d’Herat, foyer potentiel du coronavirus du fait de sa frontière avec l’Iran et l’arrivée chaque jour de milliers d’Afghans par voie terrestre.

24 000 tonnes de blé vont être distribuées aux plus pauvres selon le palais présidentiel. Mais cela sera-t-il suffisant ? Les prix des produits de première nécessité ont explosé ces derniers jours sur les marchés. Les plus riches font des stocks de nourriture pendant que les plus modestes sont dans l'impossibilité de s’approvisionner. Une crise sanitaire sévère se profile en Afghanistan ou le système de santé est fortement éprouvé par 4 décennies de guerre et des millions de déplacés internes dans des camps.