Malgré le coronavirus, les Japonais fêtent les cerisiers en fleur

Des Japonais piquent-niquent dans le parc de Ueno pour fêter les cerisiers en fleur, à Tokyo le 19 mars 2020. Behrouz MEHRI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Japon, où aucun confinement n'a encore été imposé, les cerisiers sont en fleurs et les autorités sont inquiètes. La tradition veut que les Japonais célèbrent cette floraison en festoyant sous ces arbres. Or, de tels rassemblements risquent évidemment de propager le virus. Beaucoup de localités ont donc décidé de les interdire et cette décision passe mal dans l'opinion.