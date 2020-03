Birmanie: crainte d'un désastre sanitaire après deux premiers cas de coronavirus

Deux premiers cas de coronavirus ont été détectés en Birmanie alors que les prises de température se poursuivent toujours à la frontière avec la Thaïlande. STR / AFP

Texte par : Sarah Bakaloglou

La Birmanie annonce deux premiers cas de coronavirus dans le pays. Deux Birmans revenant de Grande-Bretagne et des États-Unis ont été diagnostiqués positifs au covid-19. Jusqu’ici, la Birmanie assurait qu’il n'y avait aucun cas. Le pays a un système de santé très faible et on craint un désastre sanitaire si l’épidémie s’accélère.