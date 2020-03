Coronavirus: en Inde, des restrictions difficiles à appliquer

En Inde, des mesures de restrictions sont en vigueur depuis ce lundi mais elles sont difficiles à appliquer. La population indienne est encore rurale et beaucoup continuent de se regrouper dans les marchés ouverts. PUNIT PARANJPE / AFP

Texte par : Sébastien Farcis Suivre

Plus de 400 cas de coronavirus et 9 morts ont été déclarés en Inde. L’épidémie gagne rapidement du terrain, et on craint que son ampleur soit grandement sous-évaluée dans un pays qui ne compte pas assez d’hôpitaux pour son énorme population. Les autorités ont imposé un couvre-feu partiel mais ces restrictions vont s'avérer très difficiles à appliquer.