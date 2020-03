Coronavirus: comment la Corée du Sud trace le téléphone portable des patients

Les mouvements des Sud-Coréens atteints par le coronavirus sont tracés et transmis à la population. Jung Yeon-je / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le gouvernement sud-coréen a annoncé ce lundi matin 30 mars 78 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Un résultat encourageant qui montre que Séoul continue de maîtriser l’épidémie après le pic de début mars. Ces bons résultats s'expliquent entre autres par des dépistages massifs pour tous et un traçage systématique de chaque patient infecté par le coronavirus, notamment via la géolocalisation des téléphones portables. Pas de « cyber-dictature », ces traçages sont acceptés par la population et très encadrés par la loi. .