La Corée du Sud distribue 3,65 millions de masques aux travailleurs les plus exposés

Une passante équipée de son masque, dans une rue de Séoul, le 1er avril. REUTERS/Kim Hong-Ji

Texte par : Frédéric Ojardias

La Corée du Sud a annoncé qu’elle allait distribuer des millions de masques aux travailleurs les plus exposés au coronavirus, ainsi qu’aux travailleurs étrangers sur son territoire. Depuis le début de l’épidémie, la grande majorité des Sud-Coréens portent un masque dès qu’ils sortent de chez eux. Une habitude très ancrée en Asie, et qui semble avoir joué un rôle dans la propagation plus lente de l’épidémie.