Chine: le pays, à l'arrêt, rend hommage aux victimes du coronavirus

En Chine, les drapeaux ont été descendus à mi-mât afin de rendre hommage aux victimes du coronavirus. cnsphoto via REUTERS

Texte par : Zhifan Liu Suivre

En Chine, les autorités estiment que la situation de l'épidémie de coronavirus est sous contrôle et l’heure est désormais au deuil national, après plus de deux mois de combat contre une maladie qui a fait officiellement 81 639 cas de contaminations et 3 326 morts. A l’occasion de la fête des Morts en Chine aujourd’hui, le régime communiste a organisé un hommages au martyr de l’épidémie.