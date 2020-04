Reportage

Coronavirus: les jeunes Japonais ne respectent pas les consignes

Le quartier commerçant et d'amusement de Ginza à Tokyo, le 2 avril 2020. REUTERS/Issei Kato

Texte par : Bruno Duval

Au Japon, où aucun confinement n'a encore été imposé à la population, environ 80 personnes ont été tuées par le coronavirus et on décompte près de 4 000 contaminations. C'est très peu pour un pays de 125 millions d'habitants, mais les autorités sont inquiètes : ces derniers jours à Tokyo, le nombre d'infections a été multiplié par quatre et, parmi ces malades, on trouve de plus en plus de jeunes.