Coronavirus: le bidonville géant de Bombay bouclé après la mort de deux habitants

En Inde, l'inquiétude grandit alors que le coronavirus commence à gagner les bidonvilles de Bombay. Deux habitants de Dharavi, le bidonville rendu célèbre par le film Slumdog Millionaire, sont décédés et l'annonce de la contamination d'un troisième, ont conduit les autorités à prendre des mesures drastiques.

De notre correspondant à Bombay,

C’était la grande crainte depuis le début de l’épidémie en Inde et c’est désormais une réalité: après deux décès, un troisième cas de coronavirus a été officialisé au sein de Dharavi, le plus grand bidonville de Bombay et d’Asie, rendu célèbre par le film Slumdog Millionaire.

Ici, la densité avoisine les 300 000 habitants au kilomètre carré et l’hygiène est déplorable. Une course contre la montre est engagée par les autorités pour éviter que Dharavi et son million d’habitants ne se transforme en foyer infectieux géant.

Les résidents, qui ne suivaient le confinement qu'à moitié depuis le 24 mars, sont assignés à domicile pour de bon et le quartier est bouclé. Le bâtiment du dernier cas diagnostiqué, un docteur de 35 ans, est désinfecté, pendant que toutes ses fréquentations sont testées. Ce samedi matin, la police vient de lier le premier mort du bidonville de Bombay à un foyer né dans une mosquée de Delhi.

Faire respecter les consignes dans les bidonvilles s’annonce compliqué. Les habitants s’entassent à plusieurs par chambres et n’ont accès à l’eau ou à des toilettes qu’à l’extérieur. En plus d’un symbole, Dharavi est donc un test pour tout le sous-continent indien.

