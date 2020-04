Australie: le cardinal Pell, condamné en 2018 pour agression sexuelle, est libre

Le cardinal George Pell est sorti de prison ce mardi 7 avril 2020. La Haute Cour d’Australie a estimé que le jury qui l’avait reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineurs n’avait pas suffisamment pris en compte les témoignages de la défense. William WEST / AFP

Texte par : RFI Suivre

L’ancien cardinal George Pell a été libéré après avoir obtenu gain de cause en appel devant la plus haute instance judiciaire d’Australie. Il avait été condamné en décembre 2018 à six ans de prison pour avoir agressé sexuellement deux enfants de choeur dans les années 90, à une époque où il était archevêque de Melbourne.