Coronavirus: en Corée du Sud, malgré les mesures sanitaires, la crainte d'une 2e vague

La Corée du Sud comptait 47 nouvelles contaminations au Covid-19 le lundi 6 avril. Cela fait deux jours qu’elle reste sous la barre des 50 personnes touchées. Le pays réussit donc pour le moment à dompter l’épidémie. Si le confinement général n'a pas été instauré, les mesures de protection restent tout de même très strictes.

De notre correspondant à Séoul,

La vie a tout de même pris une tournure un peu étrange. Tout le monde porte un masque dans la rue et dans les magasins. Sortir le visage à découvert, surtout quand on est étranger, c’est souvent s’attirer des regards noirs.

À la crèche, les enfants sont obligés de porter un masque toute la journée, sauf lors du repas. Les crèches sont fermées, mais des classes restent ouvertes pour les parents qui travaillent.

Pas de pénurie du matériel de protection

Au début de la crise, les masques manquaient et certains ici se contentent de simples masques en tissu, parfois très design. Certains jeunes arborent ainsi des masques noirs fait d’une matière synthétique élastique qui les font un peu ressembler à des ninjas. Ninja ou pas ninja, ces masques constituent des barrières utiles, comme la maladie se transmet par les postillons. En porter un permet surtout de protéger les autres si jamais on est contaminé sans le savoir, en plus des gestes barrière bien sûr.Le pays a mobilisé sa solide base industrielle et produit maintenant de quoi masquer tout le pays.

La Corée du Sud n’a pas eu non plus de problèmes de pénurie de gel hydroalcoolique, pour se désinfecter les mains. Ces bouteilles de gel sont littéralement partout: à l’entrée de chaque bâtiment public, de chaque magasin, dans chaque bus, jusque dans l’ascenseur des immeubles, où ils sont parfois accrochés au scotch vert, à côté des boutons, pour se désinfecter le doigt après avoir choisi son étage. Dans les marchés, les marchands offrent aussi du gel hydroalcoolique : il est donc possible de se désinfecter les mains à la boucherie, en attendant son tour.

Dans la rue, l’on entend la sonnerie stridente de tous les téléphones qui sonnent, tous en même temps, quand les autorités envoient une alerte sur le Covid-19. Cette alerte qui prévient quand une personne contaminée est récemment passée dans le voisinage et permet aussi de rappeler à tous de ne pas baisser la garde.

Mais une baisse de la vigilance

Après des semaines sur le qui-vive, les Coréens sont cependant de moins en moins vigilants. Les beaux jours reviennent, l’envie de sortir aussi. D’autant plus que le ciel est plus souvent bleu et moins pollué. Cet hiver, il y a eu 20% de particules ultrafines en moins dans l’air coréen, notamment parce que les usines tournent au ralenti donc rester à la maison est plus difficile.

Les Coréens ont l’impression que la crise est derrière eux et ils relâchent leur vigilance. Les autorités s’inquiètent donc et redoutent une nouvelle vague. Car l’épidémie est loin d’être finie et la moitié des nouvelles contaminations est maintenant constituée de voyageurs étrangers ou de Coréens rapatriés. Depuis le 1er avril, chaque nouvel arrivant en Corée doit donc passer deux semaines en quarantaine, qu’il soit testé positif ou non.

Dimanche 5 avril, une ressortissante taïwanaise a refusé de payer pour le logement de quarantaine imposé par le gouvernement : elle a été remise manu militari dans un avion. C’est la première expulsion d’un étranger pour refus de quarantaine.

