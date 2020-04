Malaisie: les peuples aborigènes se réfugient dans la jungle pour se protéger du coronavirus

Les Orang Asli, qui vivent déjà souvent en dessous du seuil de pauvreté et souffrent de malnutrition, se savent particulièrement vulnérables face à la progression de l'épidémie.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Les Malaisiens les appellent Orang Asli, « hommes des origines ». Ils sont environ 200 000 à vivre sur la péninsule malaisienne, et ils n’ont pas attendu le confinement officiel pour se protéger du nouveau virus.

« Beaucoup de communautés ont barricadé leurs villages avant même que le confinement ne soit déclaré. Maintenant, à cause du confinement et des difficultés à trouver de la nourriture et du travail, des communautés qui vivent près de la forêt ont décidé de partir dans la forêt : d’abord pour s’auto-isoler, une décision naturelle pour eux dans de telles circonstances, et puis pour trouver de la nourriture par eux-mêmes », raconte Colin Nicholas du Center for Orang Asli Concerns.

Sur les photos postées par son association, on peut voir des banderoles où il est écrit « interdit aux étrangers ». On voit également des barrages de troncs fins ou épais rassemblés, pour ne pas même laisser passer un homme ou une moto.

Une radicalité qu’explique sans détour Colin Nicholas. « Tous les problèmes qu’ils ont rencontrés ces dernières années venaient du monde extérieur, que ce soit des bucherons, des intrusions sur leurs terres, le développement de projets qui détruisent leurs habitats, ou bien des maladies. Ils le savent : tout ce qui est mauvais pour eux vient de l’extérieur. »

L’après-coronavirus inquiète aussi Colin Nicholas : si 40% des Orangs Aslis sont dans l’économie monétaire en tant que travailleurs agricoles journaliers, beaucoup ne sont pas enregistrés dans les administrations pour profiter des aides du gouvernement malaisien.

Mesures de confinement

Comme de nombreux autres États, la Malaisie a ordonné à ses citoyens de rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus. Depuis la mi-mars, elle a aussi interdit l'entrée sur son territoire aux voyageurs étrangers et n'autorise plus ses habitants à quitter le pays.

La plupart des infections dans le pays sont liées à un rassemblement musulman mondial, qui s’était tenu de fin février à début mars et auquel près de 20 000 personnes, venues du Bangladesh, des Philippines, de Brunei, de Singapour ou de Thaïlande, avaient assisté.

