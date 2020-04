Inde: le plus grand confinement du monde devrait se prolonger

Près d’1,3 milliard d'Indiens sont actuellement confinés, et leur gouvernement a laissé entendre que cela devrait durer au-delà de la date de fin prévue, le 14 avril.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

« Il n’est pas recommandable de lever le confinement. » Telle est la position du Premier ministre, Narendra Modi, exprimée devant les représentants de plusieurs partis politiques ce jeudi.

L’Inde devrait demeurer en quarantaine pendant encore plusieurs semaines, et un État, l’Odisha, a déjà annoncé l’extension officielle de son confinement jusqu’au 30 avril.

La région de New Delhi et celle voisine de l’Uttar Pradesh viennent même de renforcer les restrictions de mouvement dans des dizaines de quartiers les plus contaminés : les habitants n’ont plus le droit d’en sortir et seules les livraisons essentielles de nourriture et de médicaments sont autorisées.

Une importante contagion en cours

Le port du masque est également obligatoire maintenant dans les énormes États du Maharashtra, où se trouve la ville de Bombay, et de l’Uttar Pradesh ainsi qu'à New Delhi, sous peine d’amende ou de prison.

L’Inde a été infectée plus tard que l’Europe. On n’y dénombre « que » 6 000 cas pour moins de 200 décès. Mais ces chiffres doublent tous les quatre jours, ce qui montre qu’une importante contagion est en cours.

Au total, dans le monde, plus de quatre milliards de personnes sont contraintes ou incitées par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner