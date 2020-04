Coronavirus: le Japon met en place son état d'urgence sur fond de tensions politiques

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence jusqu'au 6 mai dans sept préfectures du pays, dont Tokyo et sa périphérie. Mais l'exécutif est accusé d'agir trop timidement et trop tardivement.

Très alarmiste, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, cherche à fermer la plupart des commerces et des usines de la mégalopole, où 1 500 cas d’infection sont dénombrés dans une nébuleuse urbaine de 38 millions d’habitants.

La responsable a fini par établir une liste de commerces priés de baisser le rideau à partir du samedi 11 avril et ce jusqu'au 6 mai après avoir surmonté ses différends avec les conseillers du Premier ministre Shinzo Abe sur l'étendue de ces fermetures. « Ce sera dur pour les habitants mais si nous agissons rapidement, la douleur sera de courte durée et l'épidémie sera vite contenue », a-t-elle déclaré ce vendredi 11 avril lors d'une réunion du comité ad hoc mis en place pour gérer ces mesures.

Réticences de l'exécutif

Le Premier ministre souhaite que plusieurs secteurs de l’économie à Tokyo - certaines industries, les transports, les restaurants, les bars publics, les salons de coiffure, les grands magasins - restent ouverts, selon notre correspondant au Japon, Frédéric Charles.

Et si mardi dernier, Shinzo Abe a décrété l'état d'urgence pour Tokyo et six autres préfectures, le détail des mesures et le calendrier de leur mise en œuvre dans la capitale ont fait l'objet d'intenses tractations.

Le ministre de l’Économie Yasutoshi Nishimura demande pour sa part à la gouverneure de Tokyo de reporter de deux semaines certaines fermetures de commerce. Les entreprises, elles, refusent tout confinement, tant que le plan de soutien à l’économie n’inclura pas des compensations pour leurs pertes de revenu. Le gouvernement a présenté une enveloppe de 108 000 milliards de yens, soit 916 milliards d’euros, l’équivalent de 20% du PIB nippon.

La préfecture de Kyoto veut rejoindre l'état d'urgence

Le ministre de l’Économie préside aussi le comité chargé de mener la lutte contre l’épidémie à l’échelle nationale, ce qui suscite de vives critiques dans le monde médical. Au Japon, l’état d’urgence ne comprend pas de confinement obligatoire, ni de sanctions en cas de non-respect des consignes.

De leur côté, les dirigeants de Kyoto ont demandé aux touristes de ne pas venir dans l'ancienne capitale impériale. La préfecture a demandé vendredi à rejoindre l'état d'urgence, tout comme celle d'Aichi, région très peuplée et industrialisée du centre du pays.

