Scandale financier 1MDB: 300 millions de dollars de retour en Malaisie

Ce luxueux yacht, saisi et amarré au port de Klang de Kuala Lumpur, fait partie des biens achetés avec les fonds 1MDB.

C'est une avancée dans le dénouement du scandale 1MDB, du même nom que ce fond d'investissement public qui a été siphonné par le précédent gouvernement malaisien. Si l'ancien Premier ministre est encore en procès, la collaboration des États-Unis a permis de récupérer 300 millions de dollars sur des actifs saisis.

De notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

C’est un premier nœud démêlé dans une histoire toujours très compliquée. Ces 300 millions de dollars versés par les États-Unis sont le deuxième versement du pays après la saisie d’actifs confisqués à Jho Low. Cet homme qui se cache aujourd’hui dans un endroit ignoré du monde est soupçonné d’avoir piloté l’immense corruption du fond d’investissement public malaisien créé en 2009 à son initiative.

Des cadeaux à Leonardo Di Caprio

Fasciné par la jet set américaine, il a flambé sur la côte Est et Ouest des États-Unis au début des années 2010. En saisissant désormais son yacht, une partie de l’hôtel Park Lane à New York qu’il avait acheté, mais aussi les peintures de Picasso et Basquiat offertes à Leonardo Di Caprio, le ministère américain de la Justice a ainsi pu aider la Malaisie à retrouver 620 millions de dollars.

Une somme colossale mais qui n’est pourtant qu’une petite partie de la totalité de l’argent détourné du fond d’investissement destiné au développement de la Malaisie, une somme estimée à plus de 4,5 milliards de dollars, partie en achats de luxe et en train de vie coûteux.

