Coronavirus: la Birmanie remet en liberté 25000 détenus

Les autorités birmanes ont annoncé vendredi 17 avril la remise en liberté de quelque 25 000 détenus, soit plus d'un quart de la population carcérale du pays, pour éviter une propagation du coronavirus dans des prisons surpeuplées.

Avec notre correspondante à Rangoon, Sarah Bakaloglou

Une grâce présidentielle « pour la paix et la joie des citoyens, tout en prenant en considération les préoccupations humanitaires ». Voilà les mots du communiqué annonçant la libération de près de 25 000 prisonniers en Birmanie.

Ces dernières semaines, plusieurs ONG avaient exprimé leurs inquiétudes sur la situation sanitaire dans les prisons, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, face à la surpopulation carcérale : plus de 90 000 personnes sont détenues dans des prisons qui ne peuvent en accueillir que 66 000. Et selon une association birmane, fin 2018, seulement 30 médecins et 80 infirmières y travaillaient dans tout le pays.

Cette annonce de la libération de prisonniers de ce vendredi 17 avril est donc une étape positive, a souligné l’ONG birmane AAPP. Mais selon cette dernière, trop peu de prisonniers politiques font partie des graciés, seulement 18 d’entre eux. L’organisation a donc appelé à libérer les 58 autres dans un pays où la liberté d’expression est régulièrement menacée.



