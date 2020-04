Malaisie: se marier par webcam au temps du coronavirus

Comment se marier lorsqu'on est confiné ? Partout dans le monde, des fiancés se posent la question. En Malaisie, la question a été étudiée par les tribunaux religieux qui régissent la vie des musulmans du pays, et une initiative a été proposés : se dire oui par webcam interposées.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Une mélodie lente et harmonique, des guirlandes de fleurs disposées sur un paravent façon moucharabieh, le romantisme est au rendez-vous, mais la mariée dans une tunique et un voile blanc se tient devant la télévision de son salon. Autour d’elles, son père et ses frères : sur la tête un kopiah, chapeau traditionnel des hommes musulman, et sur la bouche, un masque chirurgical. Pas de mari à ses côtés, mais dans le poste de télé. Sur son canapé avec ses deux parents, il s’adresse à son futur beau-père pour lui demander la main de sa fille…

Cette initiative est inédite en Malaisie et le ministre des Affaires religieuses qui est aussi un mufti, un juge musulman, s’en félicite. Postée sur sa page Facebook, il a écrit en légende de cette vidéo : Ahmdullilah, Bravo aux jeunes mariés pour cette cérémonie conforme à la décision du Conseil national pour les affaires islamiques de Malaisie.

Pour se retrouver, ces premiers époux qui se sont dit oui par écran interposés devront eux attendre jusqu’au 28 avril minimum, date actuelle de fin de confinement.

