Hong Kong: remaniement ministériel aux allures de sanction

La cheffe de l'exécutif Carrie Lam lors d'une conférence de presse à Hong Kong, mardi 28 janvier 2020. REUTERS/Tyrone Siu

La cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam, a confirmé ce mercredi la nomination de cinq nouveaux ministres au sein de son cabinet. C’est le premier remaniement ministériel de ce gouvernement depuis son entrée en fonction le 1er juillet 2017. Mais ce geste illustre surtout la détermination de Pékin à gérer de plus en plus près les affaires de Hong Kong, après une semaine de déclarations hostiles à l'égard du gouvernement et du Parlement hongkongais.