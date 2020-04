Covid-19: les médecins indiens victimes de persécutions désormais protégés

En Inde, le gouvernement vient de passer un décret qui crée une peine de 7 ans de prison maximum pour toute personne qui attaque un docteur ou un professionnel de santé pendant cette période de pandémie. Après de nombreuses attaques et actes de discrimination contre les médecins indiens dans les hôpitaux ou sur le terrain, c'est donc une réponse stricte. L’association des médecins indiens, qui avait menacé de grève si des mesures n’étaient pas prises, est relativement rassurée par cette mesure.

De notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Depuis deux mois, les médecins indiens sont assaillis dans les hôpitaux, renvoyés de leur logement par peur de contagion et parfois caillassés quand ils vont prélever des échantillons à des malades potentiels.

Le dernier outrage s'est déroulé mardi 21 avril. Une foule a refusé qu’un chirurgien mort du coronavirus soit enterré dans un cimetière de Madras, dans le sud : « Cela nous a profondémment choqué, raconte le Dr Laila Asokan, secrétaire général de l’association indienne de médecins . Ce genre d’événements pousse les docteurs à se demander s’ils ont bien fait de choisir cette profession. Les jeunes, surtout, sont démoralisés ».

Le nouveau décret prévoit une amende de 6 000 euros maximum, et une peine de prison de 3 mois à 7 ans en cas de telles attaques. Un premier geste qui peut dissuader les potentiels agresseurs, selon le Dr Asokan : « Les gens n’attaquent pas un policier, par exemple, car ils savent que c’est un crime grave. Donc cette loi doit avoir le même effet dissuasif. Nous comprenons que ces attaques sont le résultat d’une colère soudaine, souvent en cas de décès d’un proche, et nous ne voulons punir personne. Le problème est plus large mais cette loi est une première étape pour protéger les docteurs ».

Ce décret ne s’appliquera que pendant la période de pandémie, mais les médecins aimeraient que ces punitions soient pérennisées, afin de créer un vrai changement dans les mentalités des patients indiens.

