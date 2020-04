Le militant hongkongais Lam Wing-Kee rouvre sa librairie à Taïwan

Il y a tout juste un an, Lam Wing-Kee fuyait Hong Kong par crainte d’être extradé vers la Chine. En 2015, ce dissident hongkongais avait mystérieusement disparu avec quatre autre employés de la librairie CauseWay Bay Books connue pour son contenu très critique à l'égard de la Chine communiste. Ce samedi matin, la boutique a pu rouvrir, mais à Taïwan, la dernière démocratie du monde sinophone.

De notre correspondant à Taipei,

Comme à Hong Kong, c’est dans les étages d’un immeuble de Taipei que Lam Wing-Kee a choisi d’installer sa célèbre librairie. Au mur, on retrouve deux banderoles : « Hongkong libre » et « Soutien à l’indépendance de Taïwan », deux combats qui vont aujourd'hui de pair, pour Lam Wing-Kee.

« À Hong Kong, la situation est vraiment mauvaise. Mais à Taïwan, il y a encore la démocratie et la liberté d’expression. Donc cette librairie n’a pas seulement un but commercial : j’espère qu’elle permettra de diffuser nos idées politiques aux Taïwanais, et qu’elle fera émerger une solidarité qui pourra protéger Taïwan », explique le militant des droits de l'homme.

Dans les rayons, quelques clients feuillettent déjà des livres, des essais politiques ou d’histoire qui seraient censurés en Chine. Parmi eux, Shi-Xun 16 ans, est venu en jogging de la banlieue sud de Taipei. « J’aimerais vraiment le remercier, grâce à lui la jeune génération de Taïwanais peut réaliser que c’est une vraie chance de disposer de la liberté d’expression et qu'elle n'est pas facile à obtenir. »

Intimidations et soutien discret

La librairie a d'ailleurs bien failli ne pas ouvrir car une plainte a été déposée à la dernière minute par une société qui avait étrangement choisi le même nom de magasin. Mardi dernier, le libraire a aussi été aspergé de peinture rouge par deux hommes encagoulés.

Lam Wing-Kee estime que Pékin cherche toujours à l’intimider. « Ce sont plutôt ces gens qui devraient être inquiets de ce qu’ils font, parce qu’ils vont devoir assumer leurs actes. Moi je n’enfreins pas la loi. Pourquoi ce serait à moi d’avoir peur ? », questionne-t-il.

Comme Lam Wing-Kee, plusieurs Hongkongais ont trouvé refuge sur le sol taïwanais depuis le début de la contestation mais le soutien du gouvernement taïwanais reste discret. Ce matin, la présidente taïwanaise a toutefois fait livrer un bouquet de fleurs au libraire, en signe de solidarité.

